Oldtimers palmen vliegveld in 22 januari 2018

De eerste editie van het jaar van oldtimermeeting Winter op Wielen aan het Militair Vliegveld in Brasschaat kwam gisterochtend door het ijskoude weer nogal traag op gang. Maar het voorjaarszonnetje zorgde uiteindelijk toch voor zo'n 160 bezoekende voertuigen. "Het sociaal café Perron Noord is volledig omringd door oldtimers en zelfs tussen de tanken aan het Gunfire Museum hebben sommige oldtimers zich moeten proppen", klinkt het bij mede-organisator Tanja Schoutens. "Zo kregen we onder andere bezoek van de Minerva oldtimerclub maar ook van een paar honderd mountainbikers die voorbij zoefden. Ons event viel immers samen met de jaarlijkse RABC Veldtourtocht die hier aan de Vliegveldlaan passeerde."





Franse gendarmerie

De security van het Politiemuseum in Wommelgem, voor de gelegenheid uitgedost als Franse gendarmerie, heeft er voor gezorgd dat de doortocht van de fietsers vlekkeloos verliep. "Sommige van hen zijn zelfs even gestopt om de oldtimers te bewonderen", zegt Tanja. "Of hoe oldtimers en mountainbikes hand in hand gingen. Iedereen op wielen is hier welkom." Winter op Wielen kent dit jaar nog twee edities. Op zondag 18 februari en zondag 18 maart. (BSB)