Oldtimers in Park van Brasschaat 07 mei 2018

Het Park van Brasschaat was afgelopen weekend het decor voor Antwerp Classic Car Event. Zo'n 1.000 oldtimers van verschillende bouwjaren en merken werden er tentoongesteld. 292 van hen zullen deelnemen aan een rally voor oldtimers die een week lang duurt. De oldtimers worden per schip naar het Franse Perpignan gebracht waar het startschot gegeven wordt. Nadien trekt de rally over Franse en Spaanse wegen met stopplaatsen in Barcelona, Mallorca en Ibiza. Enkele duizenden bezoekers kwamen de oldtimers uitwuiven. (ADA)