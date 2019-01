OCMW zoekt vrijwilligers voor inleefhuis Toon Verheijen

14 januari 2019

12u58 0 Brasschaat Het OCMW is op zoek naar vrijwilligers voor het inleefhuis. Dat is een huis waar jongeren onder begeleiding van een gids op een interactieve manier kunnen ontdekken wat het betekent om alleen te gaan wonen en vooral dan wat alles in werkelijkheid kost.

“Door jongvolwassenen alert te maken op de kostprijs van het alleen wonen, kunnen we vermijden dat ze later in de schuldhulpverlening terechtkomen”, klinkt het bij het OCMW. “We zoeken nu vrijwilligers die lee de jongeren willen begeleiden.” Kandidaten moeten zich tussen januari en maart tijdens de schooluren enkele halve dagen kunnen vrijmaken. Het OCMW zorg voor coaching en ondersteuning. Meer info via 03 650 34 51.