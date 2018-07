OCMW roept op om zwakkeren in de gaten te houden 27 juli 2018

02u40 0 Brasschaat Het OCMW van Brasschaat doet een oproep naar alle inwoners om alert te zijn met dit warm weer en goed op te letten in de kennisenkring of er daar geen mensen zijn die extra in de gaten moeten gehouden worden.

"De meeste mensen lopen geen risico met extreme warmte indien ze verstandig omgaan met de zon, maar alert blijven is de boodschap", zegt Bart Brughman.





"Iedereen kent wellicht in z'n organisatie of vereniging alleenstaande senioren, zieken of andere kwetsbare personen. We doen echt een oproep om hen exta in de gaten te houden. Wij als OCMW willen ook ons steentje bijdragen."





Flyers met tips

"Onze drie dienstencentra kunnen instaan voor een warme maaltijd en vervoer naar een dienstencentrum. Onze boodschappendienst kan instaan voor dringende aankopen. Onze maatschappelijke werkers kunnen verbindingspersoon zijn naar andere instanties bij administratieve zaken. Onze medewerkers van de poetsdienst, karweidienst en maatschappelijke dienstverlening geven het goede voorbeeld: alle kwetsbare personen die op onze dienstverlening een beroep doen, worden de komende dagen extra aangesproken. Ook aan de balies op het gemeentehuis en in de dienstencentra liggen flyers die tips geven aan de bevolking." (VTT)