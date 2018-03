Nu ook peukentegel op Van Hemelrijckplein 24 maart 2018

Na de peukentegel aan jeugdhuis Hob-Nob hebben de 'Vrijwillige Zwerfvuilruimers', een initiatief van Luc Vermeersch dat ondertussen 54 vrijwilligers telt, een tweede tegel laten plaatsen op het Van Hemelrijckplein. De tweede tegel kwam er met steun van At Home Service van Jamal Boujouh en Open Vld. Luc Vermeersch en Jamal Boujouh zijn al geruime tijd actief in Brasschaat als vrijwillige zwerfvuilruimers. Het bedrijf At Home Service is gelegen aan het Van Hemelrijckplein. De laatste maanden viel het op dat er aan het plein enorm veel peuken op de grond lagen. "Daarom besloten we hier een tweede tegel te plaatsen", vertelt Jamal die zich ondertussen ook heeft aangesloten bij de Zwerfvuilruimers van Luc Vermeersch. "Ik vond het gewoon belangrijk om zelf ook iets te doen, want er wordt wel veel over gepraat maar er gebeurt niet zoveel. En zeker als je weet dat één peuk gemiddeld zo'n 160 liter drinkwater vervuilt én het twee jaar duurt vooraleer het vergaat." (VTT)