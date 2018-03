Nu ook container van 40 liter voor restafval 29 maart 2018

02u28 1 Brasschaat De gemeente Brasschaat had met containers van 60, 120 en 240 liter al een heel arsenaal aan containers om restafval aan te bieden naast de klassieke plastic zakken, maar nu komt daar nog een mogelijkheid bij, met een container van 40 liter.

"De containers zijn veel lichter en dus ook gebruiksvriendelijker", zegt schepen van milieu Dirk de Kort (CD&V). "De container van 40l is ook een goed alternatief voor de vuilzak van 30 liter. De prijs (1 euro, red.) is dezelfde als voor een zak van 30. Oppositiepartijen Open VLD en Vlaams Belang hadden wel wat vraagtekens. "Het ophalen van de kleine containers is veel tijdrovender en er wordt dikwijls mee gesmeten", aldus Miriam Van Honste van Open Vld.





Hergebruik

Vlaams Belang en Brasschaat 2012 vroegen dan weer af of mensen hun oude 'citybin' van 40 liter konden hergebruiken, maar dan met een sticker. Schepen Dirk De Kort antwoordde positief. (VTT)