Nu ook al kamperen voor ticketverkoop 16 april 2018

Na het schoolkamperen lijkt er in Brasschaat nog een andere hype te zijn ontstaan: kamperen om de best mogelijke tickets te kunnen kopen voor een dansvoorstelling. Een twintigtal mensen bracht daarom de nacht van zaterdag op zondag door bij dansstudio Pivolté aan de Oude Baan. Gisteren om klokslag 12 uur werd het wachten beloond en ging dan uiteindelijk de ticketverkoop van start. "We hebben nochtans 4.000 tickets", zegt artistiek leider Werner Leysen. "Ruim voldoende om niet te hoeven kamperen. Zelfs wie de komende dagen nog langskomt, kan een ticket bemachtigen. Maar sommige mensen willen absoluut de beste plaatsen in de zaal hebben." Een online verkoopsysteem zou soelaas kunnen bieden, maar dat zou de kaartjes volgens Leysen wel duurder maken. "Met een online formule heb je een extra kost van 2 à 3 euro per ticket. Niet iedereen is bereid die meerkost te betalen." (BCOR)