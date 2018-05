NieuWithof in een notendop 02 mei 2018

02u33 0

Grote bar met cocktails, mocktails, bieren en frisdranken





Speciale baristabar





Loungebar met champagne, likeuren, whisky's en sigaren





Pool, snooker, tafelvoetbal, petanque, tafeltennis, dansinitiaties, yoga en live optredens met een vleugelpiano.





Tijdelijke expo's en workshops breien en mandenvlechten





Proeverijen, een mosselweekend, de nieuwste barbecueformats, en speciale brunchzondagen





BEATS & BITES: eten bij muziek van Antwerpse dj's





BROCANTE & BRUNCH: één dag per maand een brocantemarkt in combinatie met een brunch- en picknickformule





NOTES & NOODLES : op donderdagavond een akoestisch live optreden met Aziatisch geïnspireerde apero





NOTES & NACHOS: op donderdagavond Zuid-Amerikaans optreden en Tex-Mex apero





SALSA & SALADS: op woensdagavond swingende dansinitiatie in combinatie met originele zomerse salades