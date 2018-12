Nieuwe ontsluitingsweg Het Leeg-Rietbeemden Toon Verheijen

07 december 2018

18u18 0 Brasschaat De nieuwe ontsluitingsweg voor Het Leeg-Rietbeemden is vrijdag in gebruik genomen.

De nieuwe Beemdenstraat moet voor een betere ontsluiting van de wijk zorgen. De nieuwe straat loopt net langs de begraafplaats en komt uit op de Miksebaan. Door deze nieuwe ontsluitingsweg vlak naast de begraafplaats aan te leggen wordt het verkeer verdeeld over meerdere takken in de wijk: Valeriaan, Beemdenstraat en de nieuwe Beemdenstraat.

De werken duurden vier maanden en kostten zo’n 500.000 euro waarvan 165.000 euro van de gemeente zelf. De rest komt als subsidie terug via Pidpa (70.000 euro) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) (265.000 euro). De toekomstige ontwikkeling van bijkomende woningen in de wijk werd ook beperkt en meer gediversifieerd. Er komen in de toekomst tien sociale huurwoningen, elf sociale koopwoningen en vijf bescheiden woningen.