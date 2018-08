Nieuwe namen voor CD&V 17 augustus 2018

02u40 0

De vier gewezen schepenen Jef Konings, Berre Van Deuren, Marie-Anne Coppens en Dré Van Mechelen staan opnieuw op de lijst van CD&V voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ze staan verspreid over de lijst met 33 kandidaten. Jef Konings op plaats 17, Berre Van Deuren op plaats 19, Marie-Anne Coppens op plaats 31 en Dré Van Mechelen wordt de lijstduwer. Jef Konings en Berre Van Deuren zijn reeds sinds 1994 actief in de gemeenteraad. Jef Konings is vooral gekend van de Brasschaatse Triatlon en als bezieler van 'De Remise'. Berre Van Deuren is voorzitter van Toerisme Brasschaat. Dré Van Mechelen is stuwende kracht achter Bethanie Kermis en de organisatie van de wielerwedstrijden aldaar. (VTT)