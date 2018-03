Nieuwe fietspaden langs Sint-Jobsesteenweg 14 maart 2018

Een aannemer start op 9 april in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met werken op de Sint-Jobsesteenweg. Het betonnen fietspad op de Sint-Jobsesteenweg tussen de rotonde met de Brechtsebaan en de Ruiterijschool en de zijstraat Mikhof wordt aan beide zijden van de weg vervangen door een fietspad in asfalt. De nieuwe fietspaden krijgen een breedte van 1,75 meter.





De werken duren drie weken. Er wordt telkens aan één kant van de weg gewerkt zodat er altijd doorgaand verkeer mogelijk blijft. In de eerste fase wordt gewerkt in de rijrichting Brasschaat en in de tweede fase in de rijrichting Sint-Job-in-'t-Goor/E19. Om sluipverkeer op de Miksebaan te vermijden, zal deze straat tijdens de werken enkelrichting worden vanaf de Kerkedreef tot de Sint-Jobsesteenweg. Ook het verkeer van de E19 naar Maria-ter-Heide wordt omgeleid. In de tweede fase worden de zijstraten Durentijdlei en Bevrijdingslei afgesloten van de Sint-Jobsesteenweg. Via de Brechtsebaan kan men de rotonde met de Ruiterijschool en Sint-Jobsesteenweg bereiken. (VTT)