Nieuwe expo op Klein Schietveld 27 april 2018

02u34 0

De permanente tentoonstelling 'Den Toren' opent dit weekend zijn deuren voor het grote publiek. De expo onthult het militaire verleden - dat al 200 jaar een plaats heeft in het Schietveld - en wordt samen met het 'Gunfire museum', de aeroclub en het natuurgebied zelf een nieuwe toeristische trekpleister voor het Klein Schietveld in Brasschaat. De opening voor het grote publiek is op zondag 29 april vanaf vanaf 11 uur. Het is een initiatief van de gemeente Brasschaat, het Agentschap voor Natuur en Bos, het War Heritage Institute, de Aeroclub en vzw toerisme Brasschaat.