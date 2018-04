Nieuw speelterrein aan Licht Vliegwezenlaan 24 april 2018

De gemeente Brasschaat heeft samen met het Regionaal Landschap de Voorkempen een nieuw natuurlijk speelterrein aangelegd aan de Licht Vliegwezenlaan. Kinderen kunnen er komen ravotten, klimmen en klauteren of verstoppertje spelen in de wilgenhutten of wilgentunnels. Er is ook een fietsparcours. Het speelterrein wordt op 28 april officieel geopend. (VTT)