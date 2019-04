Nieuw leven voor zaal De Polygoon: “Dit kan een bruisend cultureel centrum worden” Toon Verheijen

10 april 2019

19u52 0 Brasschaat Het nieuwe bestuur van zaal De Polygoon in Maria-ter-Heide heeft grootse plannen met de zaal. Het wil het uitbouwen tot een bruisend cultureel centrum, maar vooral de eigen dorpsgemeenschap de verborgen parel leren kennen. Dit weekend vindt de eerste opendeurdag plaats met onder meer enkele live optredens.

Tussen 1920 en 1974 was de historische zaal gekend als De Kring, een zaal waar de duizenden soldaten door de jaren heen voor filmavonden en een pint bier terecht konden. Begin jaren ’70 kwam de zaal voor een kleine 1.000 Belgische frank in handen van de parochie. Een kleine halve eeuw lang werd de zaal draaiende gehouden door vrijwilligers tot de parochie in 2012 besliste om het gebouw van de hand te willen doen. “En toen dacht ik: over mijn lijk”, lacht Lutgart Smekens, een van de bestuursleden van de nieuwe vzw. “Uiteindelijk kreeg ik drie maanden de tijd om een oplossing te zoeken want ik wilde echt niet dat de zaal verloren zou gaan. Architect Stijn Mertens heeft dan prachtige plannen gemaakt en uiteindelijk kocht de gemeente het in 2013.” De uitbreiding en de renovatiewerken kostten de gemeente zo’n 560.000 euro nadat het in 2011 ook al een naastliggend perceel had gekocht voor 340.000 euro.

Leegstand

Het gebouw heeft dan wel enkele jaren leeg gestaan, maar eind vorig jaar werd het opnieuw in gebruik genomen. Aan de voorkant werden sociale appartementen gebouwd. Achteraan kreeg de zaal een nieuw bijgebouw dat nu dienst zal doen als foyer en ontmoetingsruimte. Het dak is ook helemaal vernieuwd net als de verwarming. Een nieuwe vzw, De Polygoon, baat de zaal nu uit en heeft grootste plannen. “Maar ons eerste doel is vooral de zaal bekend te maken bij de inwoners van Maria-ter-Heide”, vertellen Lutgart Smekens, Lutgard Heyvaerts en Nathalie De Jongh. “Heel wat jonge mensen weten zelfs niet af van het bestaan en dat is best wel jammer. Nochtans is hier enorm veel potentieel. De nieuwe foyer is perfect voor kleinere feestjes, tentoonstellingen of vergaderingen want er is zelfs een eigen keuken en toog. De grote zaal is geschikt voor optredens en grotere voorstellingen. Iedereen die wil, kan de zaal huren.”

Eigen programmatie

De nieuwe vzw speelt ook met het idee om samen met de cultuurdienst van Brasschaat voor een volwaardige programmatie te zorgen zodat De Polygoon een echt cultureel centrum kan worden. “We denken dan bijvoorbeeld al zeker aan één filmavond per maand, maar dan moeten we eerst investeren in een beamer en een groot doek. We willen onze ‘Roma van de Polygoon’ weer de uitstraling van vroeger geven. De zaal ademt dat nog uit.”

De opendeurdag zondag vindt plaats van 13 tot 18 uur. De toegang is gratis. Om 14 uur zijn er sprookjesvertellingen voor de kinderen en om 15 uur is er een optreden van de klassieke zangeressen Anouk Antonissen en Sanne Vleugels gevolgd door een optreden om 16 uur door Emma Wils op de klassieke gitaar.