Nieuw bos van 22.000 vierkante meter aan Goordijk Toon Verheijen

12 april 2019

10u45 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat krijgt er binnenkort een nieuw bos bij van 22.000 vierkante meter. Het gaat om een compensatie voor het toekennen van een omgevingsvergunning in 2007 waarbij heel wat bomen sneuvelden.

De gemeente kreeg in 2007 de verplichting opgelegd om in het kader van een toegekende bouwvergunning compenserende bebossing te voorzien met een totale oppervlakte van 22.613 vierkante meter. De gemeente heeft nu beslist om dat bos te gaan aanplanten in de weilanden achter de tuinen van de Goordijk. Die zijn eigendom van de gemeente. Een landbouwer gebruikt de gronden momenteel nog om er zijn koeien op te laten grazen, maar die overeenkomst is stopgezet. De koeien mogen nog wel blijven staan tot op het moment de gemeente er een omheining gaat rond plaatsen.

De bedoeling is dat er honderden bowsilgen, zomereiken, zware els, Gelderse roos en hazelaar worden aangeplant. Langs de ‘achterzijde’ zal een omheining als wildbescherming worden geplaatst om voornamelijk reeën- en konijnenvraat te voorkomen aan het jonge plantgoed.