Nick Bril en DJ F.R.A.N.K. in kasteelpark 05 juli 2018

Dancefestival 'The Day Before Tomorrow' - dat traditiegetrouw eind juli plaatsvindt in het park van Brasschaat - heeft gisteren zijn line-up voorgesteld. Voor de zesde editie strikte men onder andere Nick Bril (ook bekend als kok van toprestaurant The Jane), de legendarische DJ F.R.A.N.K., Studio Brussel fenomeen Skyve x Eva De Roo en de populaire Nederlandse rapper Sevn Alias. Verder mogen lokale talenten als Nick Morano, Makasi en Mystique hun kunnen tonen. The Day Before Tomorrow gaat door op 19 juli. Tickets kosten 20 euro in voorverkoop, viptickets 75 euro. Bestellen kan via





www.thedaybeforetomorrow.be.





(KDC)