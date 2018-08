Negatief advies voor Revabo Hens 30 augustus 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft een negatief advies uitgebracht voor een vernieuwde omgevingsvergunning die het bedrijf Revabo Hens had ingediend voor de site aan de Brechtsebaan. Daar wordt al jaren een 'veldslag' gevoerd tussen het bedrijf, de gemeente en buurtbewoners over de activiteiten op het terrein. Als de provincie de gemeente volgt zal het bedrijf enkel nog aan zandwinning mogen doen en dan nog beperkt in tijd. "DE vergunning zou dan geleden tot 2021 tenzij de zandvoorraad eerder op is", aldus milieuschepen Dirk de Kort. De oppositepartijen Brasschaat 2012 en Vlaams belang toonden zich alvast positief over de beslissing. (VTT)