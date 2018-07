Nederlandse krijgt plaats op lijst Open Vld 24 juli 2018

De Nederlandse Jolijn Delissen, nog maar 31, maar wel al vijf jaar gemeenteraadslid geweest in het Nederlandse Middelburg voor het liberale VVD, krijgt de achttiende plaats op de lijst van Open Vld en is daarmee lijsttrekster van de tweede kolom. Jolijn werkt als omgevingsmanager voor North Sea Port, de fusie van de havens van Gent en Terneuzen. Ondanks haar politieke interesse moet ze zich nog registreren als kiezer. Dat kan nog tot 31 juli. "Die informatie heb ik zelf opgezocht terwijl een informatiecampagne de vele EU-burgers in Brasschaat had kunnen helpen de weg te vinden", zegt Jolijn die er een oproep aan toevoegt om zich alsnog te registreren." Jolijn stopte in 2015 als gemeenteraadslid voor de Nederlandse gemeente Middelburg vanwege haar verhuis naar Antwerpen en woont sinds 2016 in Brasschaat. (VTT)