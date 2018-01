Na Boothuis, nu ook Badhuisje heropend BROERS PLANNEN OOK NIEUWE SPEELTUIN TOON VERHEIJEN

27 januari 2018

03u32 0 Brasschaat De twee jonge broers Sam (19) en Tom (21) Peeters hebben naast het Boothuis nu ook het Badhuisje nieuw leven ingeblazen. Het pittoreske gebouwtje over een vijver in het Gemeentepark werd volledig gestript en opnieuw ingericht. Tegen de zomer willen de broers ook uitpakken met een gloednieuwe speeltuin met één opvallend toestel: een speeltoestel speciaal voor rolstoelgebruikers.

Toen Sam en Tom Peeters vorig jaar hoorden dat er kon ingeschreven worden op de concessie voor de uitbating van het Boothuisje en het bijhorende Badhuisje aarzelden ze geen seconde. De gemeente had de samenwerking met de vorige eigenaars stopgezet en was op zoek gegaan naar nieuwe kandidaten. Er daagden er verschillende op, maar uiteindelijk werden Sam en Tom gekozen. Het Boothuisje konden de broers redelijk snel openen, maar in het Badhuisje hadden ze meer werk. Uiteindelijk is ook dat allemaal goed gekomen. "Het Badhuisje hebben we echt volledig gestript", vertellen de broers. "Alles hebben we eruit gesleurd. We hebben het ook veel opener en lichter proberen te maken. De eerste reacties zijn alvast positief."





Sam en Tom hebben (en krijgen nog altijd) veel steun van hun ouders en ook van de jobstudenten waar ze vooral mee werken. Beiden studeren ook nog altijd wat de combinatie met een eigen zaak niet altijd vergemakkelijkt. Tom studeert dit jaar wel af en wil zich voluit op de zaak storten. Sam zit sinds zijn veertiende in de horeca en gaat nu nog verder studeren, maar wil zich ook dikwijls laten zien in de zaak. "We hebben de zaak opgestart en willen er dan ook zijn als gezicht en aanspreekpunt", vertellen de twee broers. "We gaan zes op zeven dagen open zijn. Vooral tijdens de daguren, want eens het echt donker wordt, komt er toch niemand meer in het Gemeentepark. Tijdens de zomer zijn onze extra troeven de bootjes en het grote zomerterras aan het Boothuis. Heerlijk, want hier kwamen we nog niet zo héél lang geleden zelf spelen."





Mindervaliden

De broers willen vanaf deze lente/zomer ook uitpakken met hun volledig vernieuwde speeltuin. Daarbij willen ze vooral aandacht schenken aan de mindervaliden. "We gaan een speciaal speeltoestel plaatsen dat toegankelijk is voor kinderen in een rolstoel", zeggen de broers. "We gaan ook speciaal een pad voorzien zodat ze er gemakkelijk geraken. Daarmee willen we extra benadrukken dat echt iedereen bij ons welkom is. Gezinnen met een kind in een rolstoel kunnen hier echt iets doen. De kinderen kunnen aan hun ouders ook laten zien wat ze kunnen."





De broers zijn in elk geval blij dat ze - met dank aan de vele steun - de sprong hebben gewaagd. "De reacties zijn ook positief. Heel vele oudere mensen zijn hier al iets komen drinken en stiekem vertellen ze dan dat ze hier vroeger als ze zelf klein waren van het ponton in het water zijn komen springen. Ik denk dat er bij velen van hen herinneringen bovenkomen." Het Badhuisje is alle dagen open vanaf 11 uur tot 18 uur. Er is ook een verwarmd terras en een kleine snackkaart.