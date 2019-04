Na beklimming van Kilimanjaro nu met wagen vol hondenvoer naar Servië: ex-manager 2Empress blijft zich inzetten voor gedumpte puppy’s Toon Verheijen

05 april 2019

14u12 6 Brasschaat Dieter Van Daele houdt woord. Hij beklom in november vorig jaar de Kilimanjaro voor een project dat zwerfhonden en gedumpte honden opvangt in Servië. Hij zamelde rond de 10.000 euro in. Vrijdagnacht vertrekt hij met een BMW vol hondeneten en andere attributen naar Servië. “We willen vooral laten zien dat de centen echt goed besteed worden. We gaan er ook zelf enkele dagen helpen.”

Dieter Van Daele, voormalig manager van dj-duo 2Empress, zit nooit om een stunt verlegen. Zo trok hij in november vorig jaar naar het ‘dak van Afrika’ en beklom hij de Kilimanjaro. Zonder enige klimervaring. “Ik weet dat meer mensen dat doen, maar ik wilde mijn actie voor het goede doel wat extra aandacht geven”, knipoogt Dieter. Via de vzw Dog Happiness BE leerde hij het project van de Serviër Sascha Pesic kennen. Een man die tien jaar geleden op een vuilnisbelt een doos vond met daarin enkele puppy’s. Hij besloot ze op te vangen en al gauw kwam iedereen bij hem aankloppen om mishandelde of verwaarloosde honden op te vangen. Momenteel heeft hij er maar liefst 800.

“Het zijn echt trieste verhalen soms. Zelf heb ik ondertussen een hondje geadopteerd. Die was gevonden in een zak naast de snelweg. Regelmatig worden er bij hen ook dozen gedumpt met honden erin. Langs de ene kant nog goed dat ze daar achtergelaten worden, want dan worden ze tenminste nog opgevangen. Ik weet dat er hier ook mooie projecten zijn, maar dit verhaal greep me gewoon enorm aan.” Het project kreeg ook steun van BV’s als Peter Van Asbroeck en Piet Huysentruyt die een filmpje maakten.

Skivakantie afgezegd

De tocht naar de Kilimanjaro leverde dankzij sponsors en gulle giften toch zo’n 10.000 euro op. Om niet zomaar het geld over te maken, besloot Dieter zijn contacten nog eens aan te spreken. Samen met Lissa Laureyssen trekt hij dit weekend met een volgeladen BMW van Jorssen Noord naar Servië. “Ik heb er zelfs een skivakantie en een vrijgezellenfeest voor moeten afzeggen, maar ik wilde zelf echt nog eens naar daar om het project niet alleen financieel te ondersteunen”, zegt Dieter.

“Onze wagen zit vol met spullen voor de honden, voornamelijk hondeneten. Voor de vele vrijwilligers van het project hebben we ook kledij mee. Zij hebben het immers niet al te breed.” Jorssen Noord in Merksem stelde maar wat graag de wagen ter beschikking. “Het is een mooi project”, zegt Philip Eeckels. “We hebben zonder twijfelen ja gezegd. Dieter is iemand van de buurt en lokale projecten steunen we graag. De wagen, de dakkoffer en andere spullen stellen we graag ter beschikking.”

Cameraploeg

Naast het hondeneten en andere spullen willen Dieter en Lissa ook enkele dagen echt de handen uit de mouwen steken. “We gaan met een deel van het sponsorgeld ook ter plaatse materiaal aankopen die ze kunnen gebruiken. We denken dan vooral aan hout voor hondenkoten, kruiwagens, spades en noem maar op. We nemen ook een cameraploeg mee om er opnames te maken zodat iedereen die ons gesteund heeft ook echt kan zien wat er met hun centen gebeurt.”