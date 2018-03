Muziekacademie palmt shoppingweekend in 12 maart 2018

02u41 0 Brasschaat Het shoppingweekend van Brasschaat werd de afgelopen dagen opgeleukt door de leden van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord. Op verschillende locaties in het economisch centrum toonden de artiesten van 6 tot 88 jaar wat ze in hun mars hebben.

Een pianostuk in geschenkwinkel Billions, een streep contrabas in delicatessezaak Corbello en een stuk woordkunst in Standaard Boekhandel, het kwam allemaal aan bod. "Het is de eerste keer dat we samenwerken met de dienst lokale economie", legt Katrien Van Loon uit, directrice van de academie.





"Met dit pop-up project willen we muziek en woord aan de shoppende man brengen en goesting te doen krijgen om eventueel deel te nemen." Ook buiten de winkels konden shoppers van de pop-up genieten. Op het Armans Reusensplein kregen zesjarigen een initiatie muziek en vlakbij het gemeentehuis kon iedereen die wilde zich laten gaan op de instrumentenbeurs. Ook daar leefden vooral kinderen zich uit op de instrumenten, met wisselend succes. (BSB)