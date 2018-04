Museum in toren moet toeristen lokken EXPO OP KLEIN SCHIETVELD OVER 200 JAAR MILITAIRE GESCHIEDENIS SANDER BRAL

30 april 2018

02u34 0 Brasschaat Het Klein Schietveld in Brasschaat is een parel rijker. In de verkeerstoren op het natuurgebied opende de permanente tentoonstelling Den Toren. De expo onthult hoe het militaire verleden van de site zorgde voor een uniek Europees beschermd natuurgebied. Samen met het wapenmuseum en de vliegclub moet het museum meer toeristen richting het Klein Schietveld lokken.

Het gemeentebestuur van Brasschaat, het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos, het War Heritage Institute, de Aeroclub en vzw toerisme Brasschaat openden zaterdag met enige trots de permanente tentoonstelling Den Toren in de verkeerstoren van natuurgebied het Klein Schietveld.





"De nieuwe expo moet samen met de vele andere activiteiten op het schietveld een toeristische trekpleister worden", benadrukt Philip Cools (N-VA), schepen voor Toerisme. "Het natuurgebied is ideaal voor een dagje of zelfs weekendje uit met het gezin. We mikken met het Klein Schietveld en Den Toren op toeristen uit heel het land en onze noorderburen die interesse hebben in natuur en militair erfgoed. Onze gemeente is naast zijn vele parken en levendig centrum weer een attractie rijker."





Schietoefeningen

De Brasschatenaar kent het Klein Schietveld vooral als een plek waar militaire schietoefeningen worden gehouden. Maar het natuurgebied, het enige militaire domein dat publiek toegankelijk is, heeft volgens Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, veel meer te bieden. "In mijn beleid streef ik al jaren naar meer en beter beleefbare natuur", zei de minister toen ze het museum kwam bezoeken. "Het Klein Schietveld is daar een mooi voorbeeld van. Hier kunnen militair gebruik en recreatie mits goede afspraken perfect hand in hand gaan. Als kers op de taart weten bezoekers van Den Toren hoe het natuurgebied dankzij zijn militair gebruik is kunnen ontstaan en via gericht ecologisch beheer is kunnen uitgroeien tot Europese topnatuur met zeldzame plant- en diersoorten. Het Agentschap voor Natuur en Bos, beheerder van het gebied, vond dit een unieke kans om hieraan mee te werken en deed een investering van 50.000 euro."





Luchtvaart

Den Toren is elke zaterdag en zondag geopend van 11 uur tot 16 uur en in de week kunnen groepen de expo bewonderen als ze een afspraak maken. Volwassenen betalen twee euro inkom, kinderen mogen gratis binnen. In Den Toren kom je onder andere te weten dat het Klein Schietveld de bakermat is voor de luchtvaart in België, dat je de zeldzame boomleeuwerik kan spotten in het natuurgebied en dat de militaire gebieden een echte schatkamer is voor biodiversiteit.