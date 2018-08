Mini-asbakken in strijd tegen peuk GEMEENTE START INTENSIEVE CAMPAGNE IN SEPTEMBER TOON VERHEIJEN

23 augustus 2018

02u28 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat start vanaf

september met een





campagne om de strijd aan te gaan met de sigarettenpeuk. In het gemeentehuis en op evenementen zullen massaal handasbakjes uitgedeeld worden. Extra peukentegels komen er niet. "Want die stimuleren net om ze op de grond te gooien", vindt schepen van Milieu





Dirk De Kort (CD&V).





Dagelijks belanden - uiteraard niet alleen in Brasschaat - duizenden sigarettenpeuken op de grond. Eén manier om dat tegen te gaan zijn peukentegels. Brasschaat telt er zo twee, aan jeugdhuis HobNob en op het Van Hemelrijckplein, telkens geschonken door particulieren op initiatief van 'zwerfvuilkoning' Luc Vermeersch.





Vermeersch is dagelijks met heel wat vrijwilligers in de weer om in de Brasschaatse straten zwerfvuil te ruimen.





Geen peukentegels

Jaarlijks zamelen zij meer dan vijf ton zwerfvuil in waarvan enkele tientallen kilo's sigarettenpeuken. De gemeente heeft nu beslist om geen extra peukentegels te plaatsen maar gooit het over een andere boeg. "Bestaande campagnes focussen te veel op wat mensen niet mogen doen, maar er wordt geen alternatief geboden", zegt schepen van milieu Dirk de Kort (CD&V). "Eigenlijk vinden we dat een peukentegel nog altijd stimuleert om je peuk op de grond te gooien."





Verdeeld op evenementen

Vanaf september start de gemeente met een intensieve campagne. "We gaan handasbakjes uitdelen én verwijzen naar mogelijkheden om te stoppen met roken", zegt de Kort.





"De bedoeling is dat we via evenementen zoals de dorpsdag van die broekzakvuilbakjes gaan uitdelen maar net zo goed op het gemeentehuis en de dienstencentra. Mensen nemen ze dan mee naar huis en doen het daar in hun eigen vuilbak. We gaan ook proberen onze inwoners te sensibiliseren wat de gevolgen zijn van een peuk die op de grond belandt. De natuur heeft twee jaar nodig om zo'n peuk te verwerken. Maar ondertussen vervuilt één peuk ook 160 liter drinkwater en water in rivieren. Daar zijn mensen zich misschien niet altijd van bewust."





De bedoeling is dat aan openbare gebouwen niet langer peukenvuilbakken staan, maar wel duidelijke campagnebeelden en de mogelijkheid om zo'n broekzakvuilbakjes te bekomen.





Rookstopbegeleiding

Het personeel moet als eerste het goede voorbeeld geven. Zij krijgen ook de kans om begeleiding te krijgen om te stoppen met roken.





Daarnaast wordt elke horecazaak met een terras dat grenst aan het openbaar domein een asbak of iets gelijkaardigs plaatsen.