Mikerf apetrots op nieuwe speeltuin 17 mei 2018

Kinderboerderij Mikerf in Brasschaat nam gisteren een gloednieuwe speeltuin in gebruik. Die is veel groter dan de oude en past perfect bij de boerderij. "De toestellen zijn gemaakt uit duurzame materialen en ze zien er heel authentiek uit", zegt An Coppens van Aralea, de vzw die Mikerf runt. Aralea stelt trouwens ook mensen tewerk die op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk aan bod komen. "Het zijn ook onze eigen werknemers die de speeltuin ontworpen en gemaakt hebben. Vier maanden lang zijn hier twee van onze ploegen aan bezig geweest." Bezoekertjes van het Mikerf kunnen zich voortaan uitleven in klimbomen, op een belevingspad, een houten amfitheater, een kruipbuis, een evenwichtspad, een glijbaan en een klim- en speelheuvel. (KDC)