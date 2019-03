Mensenketting rond school als signaal aan Crevits Toon Verheijen

20 maart 2019

17u52 0

De leerlingen en de leerkrachten van Mater Dei in Brasschaat hielden woensdag een alternatieve stakingsactie. De school opende wel de deuren, maar wilde toch een signaal geven. Leerkrachten en directie vormden daarom samen met honderden leerlingen een menselijke ketting die de schoolgebouwen aan weerszijden van de Bredabaan met elkaar verbond.

“We willen voluit inzetten op kwaliteitsvol onderwijs voor onze leerlingen. Daarnaast geloven we ook in het aanbieden van zorg op maat waar nodig, maar dan moeten we wel de middelen krijgen. De werkdruk voor onze leerkrachten is alleen maar toegenomen. Meer werkingsmiddelen en extra ondersteuning in het onderwijs zijn broodnodig”, zegt Annelies Moens, leerkracht en drijvende kracht achter de actie.