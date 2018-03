Mensen met beperking worden kok en ober SOCIAAL EETHUIS OPENT VOLGENDE MAAND IN CENTRUM TOON VERHEIJEN

17 maart 2018

02u47 0 Brasschaat Bij Pure Pauze in Brasschaat zijn ze volop aan het aftellen naar begin april. Dan opent in de voormalige Rozenhoeve aan de Frilinglei het nieuwe eethuis van de vzw OLO. Mensen mét en zonder beperking gaan er samen aan de slag. "Dit is een droom die uitkomt", vertelt een enthousiaste Aurian.

OLO is een sociale onderneming in de welzijnssector. Met de opening van Pure Pauze beginnen ze nu aan een nieuw avontuur: een inclusief eethuis. "Er zullen zowel mensen met een beperking als zonder beperking aan de slag gaan", vertellen directrice Ingrid Martens en coördinatrice Els Peers. "De mensen met een beperking zijn cliënten van ons die we zo een dagbesteding willen geven. Ze zullen daarbij hulp krijgen van begeleiders, maar het is wel de bedoeling dat de mensen met de beperking de zaak gaan runnen."





Opleiding

Het project wordt serieus genomen. Alle personeelsleden en hun begeleiders hebben de voorbije weken een opleiding gevolgd aan hoteslchool PIVA in Antwerpen. "We starten met zestien mensen, maar daar zullen er nog wel bijkomen", vertelt Ingrid Martens. "Ze zullen ook in shiften werken. De ene keer in de ochtend en de andere keer in de namiddag. We gaan samen met hen ook alles zelf maken. Gezonde lunches, verse dagsoepjes, koffie, desserts, een quiche. We doen het allemaal echt zelf."





Waarop Sofie trots met een schaal aankomt waarop enkele koekjes liggen die nog afgebakken moeten worden, maar waar het logo in verwerkt is van Pure Pauze. "Jaja, ik heb die zelf gemaakt. Niet alleen natuurlijk he, maar ik heb wel héél goed geholpen", glundert Sofie.





Erfpacht

Pure Pauze zal open zijn van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 18 uur. "We willen niet zomaar een nieuw eethuisje zijn", vertellen Els en Ingrid. "Het is vooral belangrijk dat we de mensen met een beperking een gevoel kunnen geven dat ze ook kunnen meedraaien in onze samenleving. Daarom is het ook leuk dat we die centrale plek in het centrum van Brasschaat gevonden hebben. We zijn ook best trots dat triatleet en coach Marc Herremans peter wil zijn. Hij is misschien wel hét voorbeeld die aantoont dat een beperking een droom niet in de weg hoeft te staan."





Waarop Aurian erbij komt staan. Hij glundert en is apetrots. "Goeiemiddag", zegt hij enthousiast. "We hebben al veel geoefend in PIVA. Ik ga hier in de zaal staan. Koffie en thee brengen. De tafels dekken. Veel praten met de klanten. Want dat heb ik altijd gezocht. Een job waar ik veel met mensen in contact kom. Ik doe dat graag."





Goeiemorgen

Waarop directrice Ingrid lacht. "We waren aan het oefenen om klanten te verwelkomen. Iedereen zei goeiemorgen, maar Aurian bleef wat stil. Toen we vroegen of er wat scheelde, antwoordde hij : 'Ik kan toch geen goeiemorgen zeggen? Het is middag!'"