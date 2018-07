Mark 'Flikken' Tijsmans komt op voor N-VA: "Zelf partijkaart gekocht" 18 juli 2018

Uit een rondvraag van onze krant blijkt dat bekende Vlamingen in de politiek terug van weggeweest zijn. Na een kleine terugval in 2012 blijkt het fenomeen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober weer helemaal terug. Dit keer zijn er over heel Vlaanderen al zeventig geteld. Ook in Antwerpen zijn ze gespot. Opvallend is dat twee acteurs opkomen voor N-VA. Dat is opvallend omdat mensen uit het culturele veld vaker kiezen voor het linkse spectrum van het politieke veld. Mark Tijsmans komt op in Antwerpen en Alex Van Haecke in Brasschaat. "Ik kocht helemaal uit mezelf een partijkaart van de partij. Achteraf heeft men mij dan gevraagd of ik op de lijst wilde staan. En ik heb ja geantwoord. Als lijstduwer wil ik het beleid van N-VA steunen in de stad. Een beleid waar ik volledig achtersta. Maar zes jaar is niet voldoende om negentig jaar socialisme te veranderen", aldus de acteur. Tijsmans wil vooral de subsidieverdeling herbekijken. Volgens hem gaat er een te groot deel van de koek naar een te klein cultureel segment. Ook Alex Van Haecke van Theater Zeemanshuis werd gevraagd om een plek op de lijst in te vullen. "Jan Jambon stelde me voor op te komen. Een mandaat zal ik niet uitoefenen maar ik zal een rol vervullen binnen de culturele commissie. Dat was de afspraak. Verder hou ik me niet bezig met politiek. Al sta ik natuurlijk achter het realistische karakter van de partij. Moest sp.a me gevraagd hebben dan zou ik dat niet gedaan hebben. Die partij is op sterven na dood." (ADA)