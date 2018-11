Mariadomein wint Cultuurprijs 2018 en 10.000 euro ADA

26 november 2018

18u15 0 Brasschaat Het Mariadomein in Brasschaat heeft de Cultuurprijs 2018 gewonnen. Dankzij de bijhorende 10.000 euro kan de Kerkfabriek de Mariagrot verder restaureren.

De kerkfabriek Heilige Familie heeft de Cultuurprijs 2018 gewonnen en de daarbij horende 10.000 euro. De provincie Antwerpen reikt de prijs uit aan geëngageerde cultuurliefhebbers die het provinciaal cultuurerfgoed een warm hart toedragen. De Kerkfabriek krijgt de prijs voor haar inzet om het unieke Mariadomein naast de kerk volledig te restaureren. “Uiteraard zijn we heel blij met deze prijs. Dankzij deze financiële hulp kunnen we de Mariagrot verder onderhouden. Al heel wat reastauratiewerken zijn er ondertussen uitgevoerd maar er is nog heel wat nodig om het domein opnieuw volledig in orde te hebben,” vertelt voorzitter van de Kerkfabriek Paul Lambrechts. Door de regen is heel wat van de oude mortel tussen de stenen van de grond erg verzwakt. “Dat moet allemaal vernieuwd worden. Maar ook de herdershut moet aangepakt worden,” aldus de voorzitter.

Het Mariadomein bevindt zich in de wijk Kaart naast de kerk in Brasschaat. Honderd jaar geleden werd de Mariagrot van Stabroek naar Brasschaat verhuisd. Daar bevindt zich nu een volledig domein met Lourdesgrot, Kruisweg, een VII-Weeënweg en een St. Rochuskapel. Jaarlijks komen er ongeveer 25.000 bezoekers.