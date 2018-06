Margaux is allerlaatste bezoeker van oude gemeentehuis 30 juni 2018

Margaux Struyf was gisteren de allerlaatste klant in het gemeentehuis aan de Bredabaan. Vanaf maandag moeten de inwoners van de gemeente immers naar het nieuw administratief centrum (NAC) aan de Verhoevenlei. "Ik kwam mijn reistoelating en reispas in orde brengen", lacht de jongedame. "Ik wist helemaal niet dat ik de laatste was. Een beetje speciaal wel, want mijn nieuwe reispas zal ik dus in het nieuwe moeten halen." Ook voor Gino Verhulst was het een speciale dag. Hij werkt al 38 jaar op het gemeentehuis van Brasschaat en zal vanaf maandag ook moeten wennen op zijn nieuwe werkplaats. "Het doet wel een beetje raar", zegt Gino. "Ik heb in al die jaren echt wel duizenden mensen zien passeren. Ergens zal het vreemd zijn om niet meer op de vertrouwde plaats te zitten, maar uiteindelijk zal het wel snel wennen zeker ? Het nieuwe gebouw ziet er in elk geval mooi uit." Waarop Gino voor de laatste keer de deur op slot draaide en het personeel verder kon doen met het inpakken van de laatste dozen voor de verhuis. In het oude gemeentehuis blijven nog wel de diensten zitten waar geen klanten komen zoals de financiële dienst. Ook de trouwzaal zal de gemeente nog blijven gebruiken. (VTT)