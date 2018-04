Mantelzorgpremie voortaan vanaf 21 jaar 11 april 2018

02u46 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat gaat het reglement rond de toewijzing van een mantelzorgpremie aanpassen. Ook jongere hulpbehoevenden komen voortaan in aanmerking.

"Voor zorgbehoevende 65-plussers kennen we het systeem al lang", zegt OCMW-voorzitter Bart Brughmans (CD&V). "Een verminderde zelfredzaamheid en financiën waren daarbij de belangrijkste voorwaarden. Maar we stellen vast dat de premie weinig bekend is bij de doelgroep en dat heel wat Brasschatenaren die jonger zijn dan 65 jaar er ook nood aan hebben. Daarom gaan we de voorwaarden anders invullen. In de toekomst kunnen alle personen met een handicap vanaf 21 jaar een beroep doen op de toelage. Er moet wel een bewijs van zelfredzaamheid (attest van de FOD Sociale zekerheid) van minstens 9 punten worden voorgelegd."





72 in 2017

In 2017 maakten zo'n 72 personen gebruik van de mantelzorgpremie. Volgens de eerste simulaties komen nu 1.062 inwoners in aanmerking op basis van zelfredzaamheid.





Tegen eind oktober is er duidelijkheid over het aantal aanvragen en kunnen simulaties gemaakt worden om te zien of de verhoogde premie van maximaal 250 euro bij de juiste doelgroep terecht komt.





Het budget is opgetrokken van 19.000 euro naar 55.000 euro. (VTT)