Mannen haken zich een weg naar wereldrecord (voor het goede doel en in combinatie met bieravond) Toon Verheijen

01 maart 2019

20u51 0 Brasschaat Crazy Crochet heeft vrijdagavond een hele reeks mannen aan het haken gekregen om samen het wereldrecord grootste gehaakte deken te breken. Dat er ook een bieravond aan gekoppeld werd, zal ongetwijfeld ook wel geholpen hebben.

De mannenhaakavond met bierproeverij vond vrijdagavond plaats in Perron Noord. Een van de deelnemers was Yves Bisschops van vzw Villa Max. Hij had als man ook nog nooit een haaknaald vastgehad. “Maar het enthousiasme van Kathy werkt aanstekelijk. Ze vroeg me vriendelijk doch met lichte dwang om het haken eens te proberen”, knipoogt Yves. “Maar ondertussen ben ik al wel aan mijn tweede dekentje begonnen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen kan haken. Het werkt echt ontspannend. We hopen dat er meer mannen zich aansluiten bij dit prachtige project.”

Naast een mooi centje in het laatje voor vzw Villa Max, is het einddoel van Crazy Crochet het wereldrecord grootste gehaakte deken te breken waarvoor er maar liefst 8.000 dekentjes van 1 meter op 1,5 meter nodig zijn. Villa Max is een organisatie die gezinnen met een ongeneeslijk, mogelijk levensbedreigend ziek kind een ontspannende en kosteloze vakantie schenkt.



Crazy Crochet gaf het startschot op 21 december 2018 en riep iedereen op om mee te helpen. Ondertussen wordt er al in 90 gemeenten in België gehaakt door particulieren die spontaan haakclubjes opstarten, scholen die hun leerkrachten, leerlingen en (groot)ouders samenbrengen om te haken, enzovoort. Iedereen mag een dekentje maken. Als het klaar is, kan je dat laten weten op crazycrochetbelgium@gmail.com.