Man riskeert acht jaar cel voor wurging van caféklant: slachtoffer aan één kant verlamd

Patrick Lefelon

15 februari 2019

21u06 0 Brasschaat Een banaal incident in café Le Muguet op de Bredabaan heeft het leven van Patrick Hannoset overhoop gehaald. Hij is sindsdien aan één kant van zijn lichaam verlamd. Zonder hulp kan hij niets meer. En dat allemaal omdat de gefrusteerde Patrick F. (55) hem in een dronken bui de keel dichtkneep. De man riskeert 8 jaar celstraf.

Volgens het Antwerpse parket maakte Patrick F. zich schuldig aan een poging doodslag. De man was op 8 augustus 2018 café Le Muguet binnengekomen na een bezoek aan zijn moeder aan de kust. Hij had al wat gedronken en bestelde nog een Duvel. Zijn ex-vriendin stond wat verderop bij een groepje vrienden te babbelen.

Volgens advocaat Walter Damen was zijn cliënt Patrick F. een gefrustreerde zielepoot. “Toen hij het café binnenkwam, kwam zijn ex-vriendin de hond een knuffel geven. Voor Patrick F. kon er geen goeiedag af. Alleen aan de toog kreeg hij het moeilijk, gooide zijn glas tegen de grond en stapte dan met zijn hond naar buiten. Hij had helemaal niet de bedoeling om iemand aan te vallen, laat staan iemand te doden.”

Amper buiten keerde Patrick F. op zijn stappen terug omdat mensen hem vanuit het café hadden nageroepen en beledigd. Binnen ontstond een schermutseling en greep Patrick F. ineens Patrick Hannoset vast. Hij duwde hem tegen de grond en wurgde hem met twee handen. Andere caféklanten trokken Patrick F. weg en verwittigden de politie en de hulpdiensten.

Sms

De openbare aanklager gaat uit van een poging doodslag omdat Patrick F. goed besefte hoe gewelddadig hij tekeer was gegaan. Dat bleek onder meer uit een sms die hij een uur later naar een vriend verstuurde. “Heb er daarnet in het café ene half gewurgd. Hij is nu in het ziekenhuis.”

De gevolgen van die wurging werden in het ziekenhuis snel duidelijk. Patrick Hannoset liep een herseninfarct op en is sindsdien verlamd over de rechterhelft van zijn lichaam.

Advocaat Mounir Souidi die Patrick Hannoset bijstaat: “Mijn cliënt revalideert in het centrum De Mick in Brasschaat. Hij kan niets meer zelfstandig. Zijn twee zussen zorgen voor hem. Elke maaltijd is er hulp nodig want door de verlamming kan hij rechts niet meer kauwen. Ook stappen gaat niet zonder ondersteuning. Zijn spraak is eveneens aangetast. Veel verbetering valt er volgens de dokters niet te verwachten. Vroeger was hij actief als zelfstandige in de bouwsector. Dat is definitief verleden tijd.”

Waarom Patrick F. precies Patrick Hannoset naar de keel greep, is niet duidelijk. De twee mannen kenden mekaar niet.

In zijn laatste woord verontschuldigde Patrick F. zich bij de familie van Patrick Hannoset. “Ik ben beschaamd voor wat er is gebeurd. Ik heb nooit de intentie of de gedachte gehad om iemand te doden.”

De rechtbank doet over een maand uitspraak.