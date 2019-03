Maison Magique: van homeparties naar eigen winkelpand: “Ik had dit succes nooit durven dromen Toon Verheijen

15u29 4 Brasschaat Ze startte twee jaar geleden met homeparties om haar kledij aan de man te brengen. Vorig jaar opende ze een pop-upwinkeltje ‘Maison Magique’ omdat het te druk werd en nu heeft ze het pand zelf aangekocht in de Donk Patio in Brasschaat. “Ik had dit succes nooit durven dromen”, zegt onderneemster Wendy Van Deuren. Voor haar modeshow verkocht ze in een week tijd meer dan 300 kaarten.

Wendy Van Deuren heeft altijd in de kledingsector gezeten, maar twee jaar geleden besloot ze om homeparties te organiseren bij mensen thuis. “Ik trok er zelf voor naar Parijs om daar kledij aan te kopen”, vertelt Wendy. “Thuis had ik een achterbouw waar klanten langs konden komen. Zonder reclame te maken lokte dat heel wat volk waardoor het na een tijdje niet altijd meer even aangenaam was voor de andere bewoners thuis (lacht).”

Pop-up

Wendy ging toen op zoek naar een geschikt pand om een écht winkeltje te starten en kwam uit bij een klein pand in de Donk Patio. “Ergens vond ik het wel een risico, want je hebt er niet echt passage. Ik kon het pandje huren per drie maanden als pop-up. Ideaal want zo kon ik kijken of het wel zou draaien. Tegen alle verwachtingen in sloeg het enorm goed aan en heb ik ondertussen zelfs het pand aangekocht. Een verrassing eigenlijk want vooraf hoorde ik links en rechts toch berichten van hoe moeilijk het is in de sector.” Wendy blijft ook geloven in haar concept: klein maar fijn. “Het is een winkeltje van amper dertig vierkante meter, maar dat trekt de klanten net aan. Ik ben nooit van plan om naar een groter pand te verhuizen. Volgend jaar gaan we hier wel wat verbouwen. Ik wil de charme behouden én de klanten ook persoonlijke begeleiding blijven geven. Daarvoor komen ze terug. De klanten komen nu zelfs al van Boechout of Mortsel bijvoorbeeld. Ik heb nog geen seconde tijd gehad van de beslissing.”

Parijs

Nu Wendy de stap heeft gezet naar een eigen zaak én die ook meer dan naar behoren draait, moet ze zelf ook meer naar Parijs. “De voorbije twee maanden ben ik daar drie keer geweest”, lacht Wendy. “Ik heb wel een keer met een tussenagentschap gewerkt, maar door zelf te rijden heb je toch meer de hand in wat je kan aanbieden. Je kan gemakkelijker inspelen op de kledij die gepast is voor de tijd van het jaar.” Ondertussen heeft Wendy haar derde modeshow achter de rug. De eerste trok maar 65 bezoekers, de tweede toch al 150. Maar die van vorige week trof alle verwachtingen. “In een week tijd had ik bijna driehonderd kaarten verkocht. Ik schrok er zelf van. We hebben er zelfs speciaal een derde kleedhokje voor moeten bijbouwen.”