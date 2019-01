Lourdon, Mr. Boo en Lingerie Bo zijn beste ondernemers Toon Verheijen

De gemeente heeft enkele handelaars bij het begin van het nieuwe jaar in de bloemetjes gezet. Lourdon Kazen en Delicatessen krijgt het Gouden Label klantvriendelijkste ondernemer 2018. Het Zilveren Label is voor optiek Mr. Boo en het Bronzen Label gaat naar Lingerie Bo. De wedstrijd werd eind vorig jaar georganiseerd. In een eerste fase werden tachtig ondernemers geselecteerd. Van die tachtig gingen er twintig naar de tweede ronde. Die werden dan bezocht door enkele ‘mystery shoppers’ en de jury. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden de winnaars bekendgemaakt.