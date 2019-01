Lichting nieuwe soldaten krijgt officieel ‘muts’ Toon Verheijen

18 januari 2019

18u53 0 Brasschaat De leerlingen van de regionale vorming van de lichting oktober 2018 hebben vrijdag hun muts overhandigd gekregen tijdens een plechtigheid in het Bataljon Artillerie te Brasschaat. Daarmee ronden ze hun basisopleiding af en kunnen ze een stap zetten naar hun verdere loopbaan in het Belgisch leger.

Tientallen kandidaat-soldaten vatten in het najaar van 2018 de basisopleiding aan. In aanwezigheid van hun familie kregen ze vrijdag officieel hun muts. Ze zetten nu de stap naar de artillerie, genie en de marine. In 2018 lanceerde Defensie enkele proefprojecten rond de regionale vormingen. Voor de basisopleiding tot soldaat of matroos wordt voor de nieuwe basisopleidingen meer rekening gehouden met de woonplaats en toekomstige eenheden van de kandidaat-militairen. “Deze vormingen bieden nog andere voordelen. Het personeel dat de toekomstige soldaten opleidt, komt van de eenheid zelf, versterkt met personeel uit nabijgelegen eenheden. Zo leren de leerlingen de mensen van hun toekomstige eenheid al kennen tijdens hun opleiding”, klinkt het.