Leerlingen Mater Dei spelen eigen voetbaltornooi 11 mei 2018

02u26 2

De leerlingen van het Mater Dei Instituut hebben het verlengde weekend op een sportieve manier ingezet. Alle klassen namen deel aan het voetbalkampioenschap dat de school organiseert in het Louis De Winterstadion in het Gemeentepark. "Het is klein gegroeid, maar ondertussen is het een heel evenement", lacht leerkracht Anke Koevoets. Ook de directie knikt instemmend. "De eerste graad speelt de wedstrijden in de voormiddag, maar de rest is in de namiddag. En toch hebben we bijna een bezettingsgraad van 90 procent. Onze leerlingen kijken er dus even hard naar uit." Elk jaar wordt voor de eerste graad een thema gekozen. Dit jaar gingen de deelnemers op wereldreis. Elke klas kreeg een land toegekend. De winnaar werd het tweede jaar stvB. (VTT)