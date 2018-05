Leerlingen KTA trekken naar stembus 25 mei 2018

De leerlingen van het laatste jaar van het GO! TA Brasschaat trekken vandaag naar de stembus. "De jongeren zullen om 8u30 allemaal een eerste stem uitbrengen in de enige echte Brasschaatse stemhokjes", vertelt leerkracht Ann Van der Borght. " Nadien gaan ze op ronde. Er staat hen een politieke babbel te wachten, met verschillende politici die zich bereid vonden om over standpunten en ideeën te praten met onze leerlingen. We verwelkomen onder meer Niels De Kort en Shana Claessens (CD&V), Camilla Decleer en Lisa Buysse ( Groen), Tom Versompel en Goele Fonteyn (N-VA), Güler Turan en Kasper Van Poucke (sp.a), Anne van Aperen en Christophe Thomas (Open VLD) en Dimitri Hoegaerts en Tim Willekens (Vlaams Belang). Na deze babbels trekken de jongeren opnieuw naar de stembus (11u45). Ze brengen dan opnieuw hun stem uit. Het is af te wachten of de babbel hun stem heeft gewijzigd." (VTT)