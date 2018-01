Leerlingen KTA mogen thuisblijven dankzij elektriciteitspanne 02u58 0 Laenen Directeur Peter Goedemé tekende wel present. Brasschaat In het Koninklijk Technisch Atheneum (KTA) van Brasschaat is er gisteren geen les gegeven. Niet dat er een vakantiedag was gepland, maar een elektriciteitspanne gooide roet in het eten. Intussen werd het euvel hersteld, zodat de lessen vandaag hervatten.

Maandagavond, rond 17 uur, viel de stroom uit in het KTA in de Brasschaatse Prins Kavellei. "We zaten met het lerarenkorps in een vergadering toen het gebeurde", zegt schooldirecteur Peter Goedemé. "Heel even hebben we de elektriciteitsvoorziening weer op gang gekregen, maar na twaalf minuten viel alles opnieuw uit."





Er bleek een defect te zijn in een hoogspanningscabine op het schoolterrein. "Omdat we in onze praktijkafdelingen hout en metaal enkele zware machines hebben, bezitten we een eigen cabine", legt Peter Goedemé uit. "Die cabine werd pas in 2016 geplaatst en is dus relatief nieuw. Toch was er een kortsluiting ontstaan."





Omdat de onderhoudsfirma maandagavond niet meer kon worden bereikt, besloot de schooldirectie om de op dinsdag voorziene lessen af te blazen. "De verlichting en verwarming werkten tijdelijk niet en dus konden we weinig doen", aldus nog directeur Goedemé. "Via allerhande kanalen hebben we iedereen proberen te verwittigen en dat is goed gelukt. Van de 750 leerlingen daagden er dinsdag 25 op. En dat waren dan nog hoofdzakelijk jongeren uit onze internaatsafdeling en enkele anderen die geen opvang hadden. We hadden ook wel opvang voorzien in een klein zijpaviljoen waar wel nog verwarming was. Tegen de middag was de stroompanne hersteld. Vanaf woensdag kan alles dus weer zijn gang gaan." (KDC/PHT)