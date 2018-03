Leerlingen GIB geven 'smartphoneles' 23 maart 2018

03u02 0

14 leerlingen van het vijfde jaar Boekhouden-Informatica van het GIB in Brasschaat trokken woensdag naar het cybercafé in het dienstencentrum Vesalius. Zij stonden er de bezoekers bij in al hun vragen rond smartphone, tablet of laptop bij een kopje koffie of thee. "De jongeren deden hun uiterste best om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en meteen ook allerlei tips en tricks mee te geven", vertelt leerkracht Hilde Van Minsel. "Het was een probeersel, maar iedereen was best tevreden met het initiatief. Het is zeker voor herhaling vatbaar."





"Onze plan trekken"

Enkele van de bezoekers waren inderdaad echt tevreden. "Voor de jonge generatie is een smartphone of een tablet heel gewoon, maar voor ons is het toch een beetje moeilijker", lachen enkele bezoekers. "We hebben in elk geval redelijk wat bijgeleerd. Hopelijk kunnen we onze plan trekken." (VTT)