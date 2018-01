Land Rovers beschadigd na brand in garage 02u46 0

Er is maandagavond laat brand ontstaan in de Land Rover garage Metropool Noord aan de Augustijnslei in Brasschaat. De bewakingsfirma en de politie werden automatisch gealarmeerd nadat het inbraaksysteem het begeven had. Toen de hulpdiensten arriveerden, hing er al een grote rookpluim in de garage en showroom. "We hebben nog geen idee van de oorzaak", klinkt het bij zaakvoerder Jourik Hansma. "Mogelijk ontstond er een kortsluiting in één van de wagens. De vlammen hebben zich verspreid over enkele van onze eigen wagens. Alle wagens van de klanten zijn voor alle duidelijkheid onaangeroerd gebleven, zij hoeven zich niet ongerust te maken. Dat hebben we aan het snelle optreden van brandweer en politie te danken. Ons bedrijf wil de hulpdiensten enorm bedanken voor hun snelle interventie." (BSB)