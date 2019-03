Lage Kaart deels afgesloten door wegverzakking Toon Verheijen

15 maart 2019

De Lage Kaart is sinds vrijdagmiddag gedeeltelijk onderbroken door een dreigende wergverzakking. Het gaat om het gedeelte ter hoogte van nummer 115 tussen de Rustoordlei en de Emiellei. Enkel beurteling verkeer is nog mogelijk. Vanaf maandag 18 maart wordt de straat volledig afgesloten voor aller verkeer. Er wordt een plaatselijke omleiding ingesteld via Emiellei en Rustoordlei. Fietsers en voetgangers kunnen de werken veilig voorbij, zij hoeven de omleiding niet te volgen.