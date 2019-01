Labo bevestigt opzettelijke brandstichting van kraan aan antitankkanaal Toon Verheijen

28 januari 2019

14u10 0 Brasschaat De brand die zondagavond een grijpkraan naast het antitankkanaal zwaar beschadigde, is wel degelijk aangestoken. Dat bevestigde het onderzoek van het labo maandagmorgen. De politie is met een onderzoek gestart.

De hulpdiensten werden zondagavond opgeroepen voor een brand aan de Miksebaan. Het bleek te gaan om een grijpkraan die naast het antitankkanaal stond. Door de ligging en het feit dat de kraan het hele weekend niet gebruikt was, waren er al snel vermoedens van brandstichting. Een onderzoek door het labo van de gerechtelijke politie moest door duidelijk over brengen. “Het onderzoek heeft inderdaad bevestigd dat er sprake is van kwaad opzet”, zegt Tina Bruggeman van de politiezone Brasschaat. “We zijn gestart met een onderzoek naar de mogelijke daders.”

Het is al de tweede brandstichting op korte tijd want enkele weken geleden werd in het park De Mik nog een kunstwerk, de Golem, in brand gestoken. “Het is niet duidelijk of er een link is met die feiten”, aldus Bruggeman nog. “Ook dat zal verder onderzocht moeten worden. We kunnen het niet bevestigen, maar het is uiteraard ook niet uitgesloten. Het is nog te vroeg om daar definitieve uitspraken over te doen.”