Laatste fase rioleringswerken Bredabaan start op 18 maart Toon Verheijen

07 maart 2019

20u05 0 Brasschaat De aannemer start op 18 maart met de laatste fase van de rioleringswerken op de Bredabaan. De werken vinden plaats tussen Heislagsebaan en Prins Kavellei en duren tot midden april.

De voorbereidingen starten op 11 maart. De rijstrook richting Antwerpen wordt ingenomen tussen Heislagsebaan en Prins Kavellei. Verkeer kan de werf wel passeren via tijdelijke verkeerslichten. Op 14 april moet alles klaar zijn. Indien nodig wordt er ook ’s avonds en in de weekends gewerkt.

Eenrichtingsverkeer

Tijdens de werken is er alleen eenrichtingsverkeer mogelijk richting Antwerpen. Het doorgaande verkeer richting Wuustwezel wordt omgeleid via Miksebaan/Pauwelslei en Augustijnslei/Lage Kaart/Guyotdreef. Er komen ook tijdelijke verkeerswijzigingen ter hoogte van Prins Kavellei en de Borrekenslei. Zo kan je vanuit de Borrekenslei alleen nog links de Bredabaan oprijden. Verkeer op de Bredabaan richting Antwerpen mag de Borrekenslei niet indraaien. Verkeer op de Bredabaan richting Wuustwezel wordt verplicht de Borrekenslei in te draaien. De Prins Kavellei wordt enkelrichting van Bredabaan tot De Mortel.

De snelheid wordt ook beperkt en zwaar verkeer boven 3,5 ton wordt ook gevraagd om te rijden. Fietsers en voetgangers kunnen altijd veilig in twee richtingen voorbij de werken. Alle lijnbussen volgen de omleiding via Miksebaan. De haltes op de Bredabaan tussen Augustijnslei en de Borrekenslei worden tijdens de werken bijgevolg niet bediend.