Kunstexpo in pop-up Withof 22 augustus 2018

02u36 0

De pop-upzomerbar in kasteel Withof pakt nog tot 30 september uit met een expo rond de werken van Olivier Ameye, Christiane Vleugels, Nele Jacobs, Philippe Denissen, Aiko Kubo, Colin Smith, Jean-Pierre Van Rossem en JOOK. De organisatie is in handen van Charleen's Gallery. De Oostendse Olivier Ameye (°1973) studeerde aan St-Lucas in Doornik. Hij exposeerde in Honfleur, Parijs en Londen en maakt voornamelijk popart. Christiane Vleugels uit Schoten maakt fotorealistische olieverfschilderijen. Nele Jacobs uit Lier nam deel aan verscheidene groepstentoonstellingen in Europa. Philippe Denissen uit Sint-Job-in-'t-Goor maakt portretten in houtskool. Aiko Kubo maakt muurobjecten, vaak met hout. De Brit Colin Smith woont in Gent. Zijn werken hangen in tal van permanente collecties in musea over heel de wereld. (VTT)