Kunstenaar Guy Van den Bulcke exposeert in Early Birds Art Gallery Kunstenaar trekt in 2019 ook naar 58ste Biënnale in Venetië Toon Verheijen

07 november 2018

10u54 0 Brasschaat Kunstenaar Guy Van den Bulcke stelt vanaf 18 november 2018 drie weekends tentoon in Early Birds Art Gallery. Hij toont er zijn meest recente olieverfschilderijen uit 2017 en 2018.

Guy is ook reeds uitgenodigd voor de 58ste Biënnale van Venetië in 2019. Tijdens de twee vorige edities, in 2015 en 2017, had hij een expositie in het Palazzo Mora in de Cannaregiowijk.

Voor zijn recente schilderijen bestudeerde hij intensief de elementen aarde, lucht en water. Zijn nieuwste werken draaien vooral rond mens en dier en dan vooral vogels want de man is ook ornitholoog. “Guy Van den Bulcke blijft verwonderen. Voor de derde keer op rij zal hij in het Palazzo Mora in Venetië exposeren tussen bekende namen zoals Daniel Buren en Yoko Ono. Wij zijn dan ook zeer vereerd dat wij de recente olieverfschilderijen van deze kunstenaar in onze regio kunnen tonen”, aldus Francis Dedrie van Early Birds Art Gallery.

De opening van deze expositie vindt plaats op zondag 18 november tussen 11 en 18 uur in de Early Birds Art Gallery aan de Bredabaan 1183. Daarna is het werk van Guy te bewonderen van 23 november tot en met 7 december , op vrijdag en zaterdag van 14 uur tot 18 uur en op zondag van 11 uur tot 18 uur.