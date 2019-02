Kunstenaar en bierbrouwer lanceren Positievke Toon Verheijen

07 februari 2019

11u01 0 Brasschaat Galea Craft Beers en kunstenares Martine De Clercq hebben de handen in elkaar geslagen en brengen samen een nieuw bier ‘Positievke’. De kunstenares ontwierp zelf het etiket en samen met de hobbybrouwer Giovanni Christis van Galea Craft Beers ging ze op zoek naar unieke ingrediënten. Het resultaat een uniek bier op basis van duizendblad en Argentijnse thee mate.

Martine De Clercq (Making ART In New Energy ) is een kunstenares in Brasschaat die kunst koppelt aan het spirituele. Zo maakt ze onder meer kunstwerken of schilderen voor mensen die dat willen waarin iets van een dierbare is verwerkt of ze helpt mensen om iets op papier te zetten vanuit hun eigen gevoel. Ze probeert naar eigen zeggen ook altijd alles positief te zien en dat bracht haar op het idee om iets met een bier te doen. “En toevallig kwam ik Giovanni tegen tijdens het sporten en geraakten we aan de praat”, lacht Martine. “Er was direct een ‘klik’. We zijn dan samen op zoek gegaan naar een uniek bier. De naam was snel gekozen en het etiket met een tekening van mezelf ook. Het was alleen nog de zoektocht naar de ideale ingrediënten.”

Duizendblad

De uitdaging naar ingrediënten ging Giovanni Christis graag aan vooral omdat hij niet het brouwen van bier op zich een uitdaging vindt, maar wel het op zoek gaan naar unieke combinaties. “Aanvankelijk wilden we iets met honing doen, maar dat is te kostelijk om te verwerken in bier. In de plaats heb ik honingmout gebruikt. Daarnaast ook duizendblad en mate, een Argentijnse thee. Die twee ingrediënten hebben als basiseigenschap om opwekkend te zijn wat ideaal is voor een bier dat de naam Positievke heeft (lacht). Duizendblad is ook een ingrediënt dat vroeger al in bier werd gebruikt toen de werking van hop nog niet gekend was. Het bier is ook nog eens gedryhopt met mosaic. Dat is dan weer een kunstvorm dus sluit er ook perfect bij aan. We zijn eigenlijk best trots op het resultaat.”

Lancering

Voorlopig is er 800 liter gebrouwen bij Craywinckelhof in Lubbeek, want het brouwen op grotere schaal doet Giovanni niet zelf. “Ik ben bezig met brouwen, maar vooral het zoeken naar unieke smaken voor exclusieve bieren. De Festa en de Grand Cru zijn twee blijvers. Daarnaast heb ik nog wel wat speciallekes gemaakt, maar altijd in beperkte oplage. Positievke is dat voorlopig ook, maar zeg nooit nooit natuurlijk dat we het nog eens maken.” Vorig jaar lanceerde Galea Craft Beers ook een uniek Russian Imperial koffiestout waarvan er dit jaar nog een nieuwe versie komt.

Positievke wordt gelanceerd in het weekend van 15 en 16 februari in de Kapel van de Heuvels in de Waterstraat in Kapellen. Daar is dan ook een expositie van de kunstenares.