Krijg je droomlichaam met nieuw beweegtoestel 12 juli 2018

Speeltuin Hertenweide, in het gemeentepark van Brasschaat, heeft er sinds kort een gloednieuw beweegtoestel bij.





Het tuig werd gisteren officieel in gebruik genomen. "Mensen kunnen hier 24 uur op 24 terecht om in open lucht het lichaam te trainen", zegt sportschepen Adinda van Gerven (N-VA). "Je kan je er onder andere optrekken aan een stang en duwoefeningen doen." Jeugdschepen Niels de Kort (CD&V) ziet het nieuwe toestel als de afronding van de heraanleg van de speeltuin. "Zo'n drie jaar geleden zijn we begonnen met die herinrichting", aldus de Kort. De Brasschaatse acrogymclub demonstreerde gisteren alvast eens de mogelijkheden van de jongste aanwinst van de Hertenweide.





(KDC)