Kraan uitgebrand in Brasschaat, vermoedelijk twee brandstichting in enkele weken Toon Verheijen

27 januari 2019

22u52 0 Brasschaat De hulpdiensten zijn zondagavond opgeroepen voor een brand aan de Miksebaan. Het bleek te gaan om een grijpkraan, die vermoedelijk in brand is gestoken. Onlangs werd in park De Mik nog een kunstwerk in brand gestoken.

Getuigen zagen rookontiwikkeling en vlammen en verwittigden de hulpdiensten. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar de kraan liep toch zware schade op. De brand is verdacht om dat er dit weekend niet met de kraan gewerkt is. Het labo moet nog ter plaatse komen om de oorzaak te onderzoeken, maar waarschijnlijk gaat het om brandstichting.

De politie liet de Miksebaan afsluiten. Het is al de tweede brandstichting op korte tijd want enkele weken geleden werd in het park De Mik nog een kunstwerk, de Golem, in brand gestoken.