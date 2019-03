Koppel in het dagelijkse leven, concurrenten in ‘The Voice van Vlaanderen’ Christophe en Tasha uit Brasschaat stappen elk apart in het avontuur Ewelina Verhulst

07 maart 2019

17u17 0 Brasschaat Christophe (28) en Tasha (23) uit Brasschaat zijn vrijdag te zien in ‘The Voice van Vlaanderen’. Ze vormen al twee jaar een koppel. Toch treden ze niet op als duo, maar in hun eentje. “Maar we gunnen het elkaar 100 procent. En dat is echt niet gelogen.”

Af en toe zingen ze wel eens een duet, toch verschijnen ze vrijdag elk apart bij ‘The Blind Auditions’. Langs de ene kant vindt Tasha dat jammer omdat ze zich zelfzekerder voelt wanneer ze begeleid wordt door Christophe. Langs de andere kant vindt ze het dan weer spannender. Dat heeft ze zeker ondervonden.

“Eerst was ik niet zo zenuwachtig, omdat ik mij nog moest focussen op mijn examens, terwijl Christophe enorm gestresseerd was. Op de dag zelf was het dan juist andersom. Op het podium stond ik te trillen op mijn benen en blokkeerde ik helemaal, terwijl Christophe er juist van genoot om op dat podium te staan.”

Hetzelfde team?

Christophe en Tasha hebben geen strategie bedacht om juist wel of juist niet in hetzelfde team te zitten. “We hopen gewoon dat er iemand omdraait. Het maakt voor ons niet uit in welk team we terechtkomen. Het zou gewoon al fantastisch zijn, moesten we door die blinds geraken.”

Moesten ze dan toch op één of andere manier in hetzelfde team verzeild geraken, ziet Christophe er genoeg voordelen in. “Ik zou het in ieder geval niet erg vinden. We kunnen het avontuur dan echt samen beleven. Stiekem hoop ik dan dat we tegen elkaar kunnen battlen. Een duet met m’n vriendin en dan nog eens op televisie, hoe zalig!”

Stemproblemen

Het avontuur ‘The Voice’ is een plotse wending in het leven van Tasha. Op haar 15e stopte ze met zingen. “Ik heb een hele tijd gezongen en volgde ook een jaar zangles maar kreeg te maken met stemproblemen. De logopediste raadde mij toen aan om het rustiger aan te doen. Ik heb dat dan ook gedaan, maar uiteindelijk ben ik er onbewust mee gestopt. Ineens was dat gedaan, tot ik Christophe leerde kennen.”

Hij zingt niet alleen, maar begeleidt zichzelf ook op gitaar en geeft les. “Het klein zusje van Tasha volgde gitaarles bij mij en soms vertelde ze wel eens iets over haar grote zus. Zo kwam ik te weten dat ze blijkbaar goed kon zingen”, zegt Christophe. Ze zagen elkaar voor ‘t eerst toen Tasha haar zusje ging halen van de gitaarles. Een tijd later kwamen ze elkaar toevallig tegen en zijn ze aan de praat geraakt. “Ik heb dan voorgesteld of ze eens langs wilde komen om samen muziek te spelen”, zegt Christophe. “Het was dan ineens de uitgelezen kans om haar beter te leren kennen.”

Christophe en Tasha brengen samen een cover van Lady Gaga en Bradley Cooper met Shallow.

‘The Voice van Vlaanderen’ is elke vrijdag om 20.40 uur te zien op VTM.