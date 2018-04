Koning Fiets dingt naar troon van auto 17 april 2018

De ploeg van CD&V Brasschaat, aangevoerd door Dirk de Kort, willen de fiets aanmoedigen als alternatief voor de auto.





Daarom organiseren zij enkele gratis evenementen rond 'Koning Fiets' waarop iedereen welkom is. Bezoekers kunnen er ook fietskaarten krijgen van het fietsknooppuntennetwerk, knelpunten in kaart brengen, je fiets laten nakijken (klein onderhoud) en een ritje maken op een elektrische fiets. Daarnaast zijn er nog een aantal ludieke acties. Om de gezelligheid er in te brengen staat er een drankentoog en zijn er gratis pannenkoeken. De volgende evenementen hebben plaats op zaterdag 21 april in de Kerkedreef, Maria-ter-Heide. Zondag 22 april in de Rustoordlei, naast de kerk. Zaterdag 28 april aan de achterzijde Antverpia, Sint Antoniuslei/ De Vroente en op zondag 29 april in de Prolistraat telkens van 14 tot 17 uur.





(FSE)